Эмма Стоун боролась с застенчивостью, паническими атаками и фобиями

27 января 2017 года, 10:47

Фото: AmericaRU.com

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Звезда фильма «Ла-Ла Ленд», которая бросила школу в девятом классе, рассказала, что в детстве от тревоги ее спасали занятия актерского мастерства. Кроме того, Эмме Стоун (Emma Stone) пришлось учиться быть знаменитой. «Это пугало меня»,- призналась она.Актриса рассказала, что в детстве она была нервным ребенком, склонным к приступам паники. Также она постоянно страдала от своей застенчивости. "Именно так оно и было", - сказала она, пожимая плечами. Родители Стоун водили девочку на психотерапию, которая помогла ей перебороть свои страхи. Но еще больше ей помог театр, куда она ходила после уроков.Тогда Стоун поняла, что проживание чужой жизни, особенно если это импровизированная комедия, помогает ей не бояться мира и взаимодействовать с другими людьми. "Я думаю, что родители увидели, что актерство сделало меня счастливой и помогло самореализоваться", - сказала она.