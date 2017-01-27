Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которая не заслуживает свободы

27 января 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) раскритиковал решение своего предшественника о смягчении наказания бывшему информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (Chelsea Manning), назвав ее предательницей, которая должна оставаться в тюрьме.В Твиттере Трамп написал, что Мэннинг называет бывшего президента «слабым лидером» даже после того, как ее 35-летний приговор был смягчен в последние дни администрации Барака Обамы (Barack Obama). Президент сослался на статью журнала Guardian, в которой Мэннинг говорила, что США нужен сильный лидер, а Обама оставит после себя лишь несколько достижений, потому что он часто искал компромисс, а не боролся с беспрецедентным сопротивлением со стороны своих противников.«Неблагодарная предательница Челси Мэннинг, которую не следует выпускать на свободу, называет президента Обаму слабым лидером. Ужасно", - написал Трамп.