Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которая не заслуживает свободы

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В Твиттере Трамп написал, что Мэннинг называет бывшего президента «слабым лидером» даже после того, как ее 35-летний приговор был смягчен в последние дни администрации Барака Обамы (Barack Obama). Президент сослался на статью журнала Guardian, в которой Мэннинг говорила, что США нужен сильный лидер, а Обама оставит после себя лишь несколько достижений, потому что он часто искал компромисс, а не боролся с беспрецедентным сопротивлением со стороны своих противников.
«Неблагодарная предательница Челси Мэннинг, которую не следует выпускать на свободу, называет президента Обаму слабым лидером. Ужасно", - написал Трамп.
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