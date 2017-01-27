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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесSquare Enix сделает для Marvel игру по Мстителям
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Square Enix сделает для Marvel игру по «Мстителям»


Square Enix сделает для Marvel игру по Мстителям
Фото: AmericaRU.com
Ранее студия Marvel и Square Enix намекали о совместной работе, но прямо не говорили, что это за проект. Может быть, это мир супергероев в Kingdom Hearts 3? Определенно нет. Обе компании объявили о совместной работе над несколькими играми, а начнется она с «Мстителей».

В тизере показываются треснувшие очки, молот Тора, щит Капитана Америки и перчатка Железного человека, которые лежат в развалинах, а голос за кадром говорит: «Миру всегда будут нужны герои. Если ты другой – ты опасен». Это все очень пессимистично, но видео заканчивается обнадеживающим слоганом: «Нам просто нужно собраться».

Это весьма неожиданное сотрудничество, так как Square Enix известна в основном серией Final Fantasy и другими японскими ролевыми играми. Над игрой также будут работать и западные разработчики – Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided).
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