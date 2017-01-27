Трамп предложил ввести 20-процентный пограничный налог на товары из Мексики; Пенья Ньето отменил свой визит в США

Фото: AmericaRU.com
Трамп, выступая перед республиканцами в Конгрессе, сказал, что он и Пенья Ньето "договорились" об отмене визита. Президент заявил, что он ясно дал понять, что Мексика будет финансировать строительство стены, а Соединенные Штаты будут добиваться изменения торгового соглашения со своим южным соседом.
"Если Мексика не собирается думать о Соединенных Штатах как о порядочной стране, с уважением, то такая встреча будет бесполезной, и я хочу пойти другим путем. У нас нет выбора", - сказал Трамп. По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, введение налога – лишь один из вариантов финансирования строительства стены.
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