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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп предложил ввести 20-процентный пограничный налог на товары из Мексики; Пенья Ньето отменил свой визит в США
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Трамп предложил ввести 20-процентный пограничный налог на товары из Мексики; Пенья Ньето отменил свой визит в США


Трамп предложил ввести 20-процентный пограничный налог на товары из Мексики; Пенья Ньето отменил свой визит в США
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) предложил ввести пограничный налог на импорт товаров из Мексики в размере 20 процентов. В своем стремлении построить стену вдоль американо-мексиканской границы он привел к дипломатическим разногласиям между двумя странами и вынудил президента Мексики Энрике Пенья Ньето (Enrique Peña Nieto) отменить запланированную встречу.

Трамп, выступая перед республиканцами в Конгрессе, сказал, что он и Пенья Ньето "договорились" об отмене визита. Президент заявил, что он ясно дал понять, что Мексика будет финансировать строительство стены, а Соединенные Штаты будут добиваться изменения торгового соглашения со своим южным соседом.

"Если Мексика не собирается думать о Соединенных Штатах как о порядочной стране, с уважением, то такая встреча будет бесполезной, и я хочу пойти другим путем. У нас нет выбора", - сказал Трамп. По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, введение налога – лишь один из вариантов финансирования строительства стены.
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