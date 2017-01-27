В Чикаго в результате стрельбы возле мемориала 6 человек получили ранения

27 января 2017 года, 09:42

Фото: AmericaRU.com / iStockPhoto / © cglade

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108895

Шесть человек, в том числе 12-летняя девочка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду вечером на юге Чикаго. Пострадавшие в инциденте собрались у мемориала, чтобы почтить память жертвы предыдущего акта вооруженного насилия, сообщает полиция.По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла около 8 часов вечера. Общественный активист Джедидайя Браун (Jedidiah Brown) заявил журналистам, что «оппозиция» открыла огонь по группе скорбящих. Он добавил, что среди тех, кто решил почтить память погибшей, была ее мать.12-летняя девочка получила ранение в голову и была доставлена в больницу, где врачам удалось стабилизировать ее состояние. 20-летняя женщина получила выстрел в правую ногу, а 43-летний мужчина – в руку. Кроме того, 16-летний подросток, раненый в шею, и 20-летняя женщина, раненая в левую ногу и ягодицы, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще одна жертва - 17-летний парень, получивший ранение в руку. Преступник до сих пор на свободе, ведется расследование.