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В Чикаго в результате стрельбы возле мемориала 6 человек получили ранения


В Чикаго в результате стрельбы возле мемориала 6 человек получили ранения
Фото: AmericaRU.com / iStockPhoto / © cglade
Шесть человек, в том числе 12-летняя девочка, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду вечером на юге Чикаго. Пострадавшие в инциденте собрались у мемориала, чтобы почтить память жертвы предыдущего акта вооруженного насилия, сообщает полиция.

По словам сотрудников правоохранительных органов, стрельба произошла около 8 часов вечера. Общественный активист Джедидайя Браун (Jedidiah Brown) заявил журналистам, что «оппозиция» открыла огонь по группе скорбящих. Он добавил, что среди тех, кто решил почтить память погибшей, была ее мать.

12-летняя девочка получила ранение в голову и была доставлена в больницу, где врачам удалось стабилизировать ее состояние. 20-летняя женщина получила выстрел в правую ногу, а 43-летний мужчина – в руку. Кроме того, 16-летний подросток, раненый в шею, и 20-летняя женщина, раненая в левую ногу и ягодицы, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще одна жертва - 17-летний парень, получивший ранение в руку. Преступник до сих пор на свободе, ведется расследование.

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