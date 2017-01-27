На Донбассе боевики «ДНР» конфликтуют между собой из-за птицефабрики, - ИС

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
«Продолжают фиксироваться конфликты между боевиками отдельных бандформирований "ДНР" на почве распределения сфер влияния. Один из влиятельных главарей "ДНР", он же "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") передал в управление некоему главарю боевиков (по предварительным данным - Дашкину О.В., бандформирование "Кальмиус") птицефабрику, расположенную в районе н.п.Шахтерск. Это решение вызвало возмущение со стороны "абхазов" (бандформирование "Пятнашка"), в сферу "экономических интересов" которых входит данный населенный пункт, и которые претендовали на указанное предприятие», - рассказал депутат.
По его данным, «министерство госбезопасности» сепаратистской республики уже предупредило Тимофеева, что «реализация его решения может вызвать вооруженный конфликт между боевиками двух бандформирований».
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