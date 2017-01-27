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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе боевики ДНР конфликтуют между собой из-за птицефабрики, - ИС
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На Донбассе боевики «ДНР» конфликтуют между собой из-за птицефабрики, - ИС


На Донбассе боевики ДНР конфликтуют между собой из-за птицефабрики, - ИС
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
На оккупированном Донбассе сепаратисты продолжают конфликтовать между собой из-за распределения финансовых потоков. Новым «камнем преткновения» стала птицефабрика в городе Шахтерске. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Продолжают фиксироваться конфликты между боевиками отдельных бандформирований "ДНР" на почве распределения сфер влияния. Один из влиятельных главарей "ДНР", он же "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") передал в управление некоему главарю боевиков (по предварительным данным - Дашкину О.В., бандформирование "Кальмиус") птицефабрику, расположенную в районе н.п.Шахтерск. Это решение вызвало возмущение со стороны "абхазов" (бандформирование "Пятнашка"), в сферу "экономических интересов" которых входит данный населенный пункт, и которые претендовали на указанное предприятие», - рассказал депутат.

По его данным, «министерство госбезопасности» сепаратистской республики уже предупредило Тимофеева, что «реализация его решения может вызвать вооруженный конфликт между боевиками двух бандформирований».

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