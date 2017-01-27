В Минобороны Украины появилась новая должность – госсекретарь

Фото: AmericaRU.com / vv.gov.ua
«Согласно Оборонному бюллетеню, Министерством обороны была утверждена новая должность - государственный секретарь», - объявил министр, уточнив, что вся структура Минобороны и численность чиновников была оптимизирована.
«Мы провели оптимизацию департаментов, что позволило эффективнее решать задачи. Количество структурных подразделений сократилось с 20 до 18, а сам аппарат был уменьшен на 200 человек. В министерстве остались люди, которые прошли переаттестацию», - сообщил Полторак.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- На Донбассе боевики «ДНР» конфликтуют между собой из-за птицефабрики, - ИС →
- В ПАСЕ приняли резолюцию о терроризме российских спецслужб в Украине →
- В Киеве при получении крупной взятки задержали очередного судью-коррупционера →
- Верховной Раде предложили пожизненно сажать взяточников →
- Боевики «ЛНР» обстреляли из «Градов» село →
- В ПАСЕ отказались принимать резолюцию о «гражданской войне» в Украине →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108891
http://www.americaru.com/news/108891