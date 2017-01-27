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В Минобороны Украины появилась новая должность – госсекретарь


В Минобороны Украины появилась новая должность – госсекретарь
Фото: AmericaRU.com / vv.gov.ua
В Министерстве обороны Украины в рамках оптимизации была учреждена новая должность – государственный секретарь. Об этом на заседании Комитета реформ заявил глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак, передаёт агентство Укринформ.

«Согласно Оборонному бюллетеню, Министерством обороны была утверждена новая должность - государственный секретарь», - объявил министр, уточнив, что вся структура Минобороны и численность чиновников была оптимизирована.

«Мы провели оптимизацию департаментов, что позволило эффективнее решать задачи. Количество структурных подразделений сократилось с 20 до 18, а сам аппарат был уменьшен на 200 человек. В министерстве остались люди, которые прошли переаттестацию», - сообщил Полторак.
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