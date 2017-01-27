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В ПАСЕ приняли резолюцию о терроризме российских спецслужб в Украине


В ПАСЕ приняли резолюцию о терроризме российских спецслужб в Украине
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/ParliamentaryAssembly
Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию «Ситуация с террористической активностью в Украине», в которой осуждается деятельность российских спецслужб на украинской территории. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

«Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь», - сообщил украинец, уточнив, что документ поддержали все политические группы, кроме пророссийских «объединённых левых».

В частности, по данным Логвинского, в резолюции упоминалась неудавшееся покушение на жизнь украинского депутата Антона Геращенко, организованное ФСБ России.

«Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключённых с оккупированных территорий с целью организации терактов и устроения политически неугодных лиц», - поделился информацией вице-президент ПАСЕ.

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