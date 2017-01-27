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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Киеве при получении крупной взятки задержали очередного судью-коррупционера
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В Киеве при получении крупной взятки задержали очередного судью-коррупционера


В Киеве при получении крупной взятки задержали очередного судью-коррупционера
Фото: AmericaRU.com
Украинская Нацполиция задержала судью одного из судов Киева при получении крупной взятки от адвоката. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро при получении взятки 22000 долларов США», - рассказал глава МВД, уточнив, что директор бюро был посредником.

По его данным, за взятку судья пообещал снять арест с имущества подсудимого, находящегося в залоге.

«Это длинный путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище», - пообещал Аваков.

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