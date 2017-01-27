Мэй посоветовала американцам относиться к Путину с недоверием

Фото: AmericaRU.com / tmay.co.uk
«С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже», - заявила глава британского правительства. Она также напомнила об экс-президенте США Рональде Рейгане, который на переговорах с главой бывшего СССР Михаилом Горбачёвым придерживался принципа: «доверяй, но проверяй».
«В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы. Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта», - подчеркнула Мэй.
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