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Мэй посоветовала американцам относиться к Путину с недоверием


Мэй посоветовала американцам относиться к Путину с недоверием
Фото: AmericaRU.com / tmay.co.uk
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами американской Республиканской партией в Филадельфии, призвала их взаимодействовать с Кремлём «с позиции силы». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже», - заявила глава британского правительства. Она также напомнила об экс-президенте США Рональде Рейгане, который на переговорах с главой бывшего СССР Михаилом Горбачёвым придерживался принципа: «доверяй, но проверяй».

«В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы. Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта», - подчеркнула Мэй.

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