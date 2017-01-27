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Главная страница → Раздел: В миреВ Пентагоне обеспокоены из-за появления в России оружия, способного уничтожать спутники
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В Пентагоне обеспокоены из-за появления в России оружия, способного уничтожать спутники


В Пентагоне обеспокоены из-за появления в России оружия, способного уничтожать спутники
Фото: AmericaRU.com
Россияне активно разрабатывают новые образцы вооружения, способные уничтожать объекты даже на околоземной орбите Земли. С таким заявлением выступил глава Стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен, передаёт пресс-служба Пентагона.

«Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе, и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве», - заявил генерал, отметив, что россияне и китайцы - «одни из наиболее агрессивных наций в мире», - сейчас работают над созданием оружия, которое «бросит вызов США в космосе в будущем».

В частности, со слов Хайтена, в России сейчас ведутся разработки лазерного оружия, «способного превратить американские спутники в мусор».

«В не слишком отдалённом будущем они (РФ и КНДР, - ред.) будут в состоянии уничтожить любой из наших космических аппаратов. Мы должны предотвратить это. А лучший способ предотвратить войну – это быть к ней готовым», - констатировал американец.

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