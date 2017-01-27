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Главная страница → Раздел: В миреТрамп регистрирует в России бренд Keep America Great!
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Трамп регистрирует в России бренд «Keep America Great!»


Трамп регистрирует в России бренд Keep America Great!
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп подал заявку в российскую Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию своего нового предвыборного слогана - «Keep America Great!» («Сохраним Америку великой!»). Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на президента Первой патентной компании Анатолия Аронова.

«Ко мне обратились юристы компании Trump Organization с просьбой помочь в регистрации бренда «Сохраним Америку великой!» и «Keep America Great!». На данный момент они по поручению Д.Трампа занимаются регистрацией этого лозунга почти во всем мире в преддверии выборов в США 2020 г. В основном это делается для того, чтобы защитить права на этот бренд, но они не исключают, что этот слоган будет использоваться для предвыборной агитации американцев, живущих в России, в 2020 г.», - рассказал россиянин.

Отметим, что с данным лозунгом («Keep America Great») Трамп планирует идти на следующие выборы президента США в 2020 году. В 2016 году он победил с лозунгом «Make America Great Again!» («Сделаем Америку великой снова!»).

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