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Советник Путина предложил ограничить Интернет в России


Советник Путина предложил ограничить Интернет в России
Фото: AmericaRU.com
Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко предложил перенять китайский опыт по ограничению всемирной паутины. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен... Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет», - заявил россиянин, посетовав на то, что иностранные интернет-компании зачастую отказываются сотрудничать с российскими спецслужбами и прочими силовиками.

«К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование», - отметил Клименко. Он также выразил мнение, что «любое уважающее себя государство» должно избавляться от таких несговорчивых иностранных мессенджеров.

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