Советник Путина предложил ограничить Интернет в России

Фото: AmericaRU.com
«Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен... Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет», - заявил россиянин, посетовав на то, что иностранные интернет-компании зачастую отказываются сотрудничать с российскими спецслужбами и прочими силовиками.
«К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование», - отметил Клименко. Он также выразил мнение, что «любое уважающее себя государство» должно избавляться от таких несговорчивых иностранных мессенджеров.
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