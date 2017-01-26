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Главная страница → Раздел: ПрогрессИлон Маск на самом деле собирается строить тоннель под Лос-Анджелесом
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Илон Маск на самом деле собирается строить тоннель под Лос-Анджелесом


Илон Маск на самом деле собирается строить тоннель под Лос-Анджелесом
Фото: AmericaRU.com
Одному богатому, влиятельному и достаточно изобретательному бизнесмену надоели ставшие уже легендарными пробки Лос-Анджелеса. И у него есть план, как от них избавиться.

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что готов начать строительство подземного тоннеля. "Увлекательный прогресс в работе над тоннелем. Работу планирую начать через месяц или около того", - написал Маск в Твиттере. Только вот где и как - неизвестно, поэтому такое заявление можно рассматривать как шутку.

Но учитывая, что Маск известен своими смелыми инновационными проектами, не стоит оставлять его твит без внимания. Он, в конце концов, всерьез говорит о возможной экспедиции на Марс. Маск впервые заговорил о строительстве тоннеля в декабре. "Пробки сводят меня с ума. Я собираюсь построить машину для бурения тоннелей и просто начать копать", - написал он. На вопрос пользователя социальной сети о месторасположении тоннеля Маск ответил, что тот будет построен от его офиса до аэропорта.
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