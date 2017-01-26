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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРанняя менопауза связана с историей репродуктивного здоровья женщины
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Ранняя менопауза связана с историей репродуктивного здоровья женщины


Ранняя менопауза связана с историей репродуктивного здоровья женщины
Фото: AmericaRU.com
Возраст, когда у женщины наступит менопауза, зависит от того, скольких детей она родила и когда у нее начался период полового созревания, показало новое исследование.

Женщины, у которых нет детей, а первая менструация началась до 12 лет, имеют в пять раз больше шансов испытать преждевременную менопаузу. У женщин, у которых первая менструация началась до 12 лет и которые родили двоих или более детей, риск ранней менопаузы выше в два раза. Ранней менопаузой считается, если менструация прекращается в возрасте до 40 лет. Обычно это происходит от 40 до 44 лет.

«Мы пока не знаем, что стоит за этой связью, но более глубокое ее понимание предоставит возможность контролировать и предотвратить заболевания яичников или ранней менопаузы», - говорит ведущий автор исследования Гита Мишра (Gita Mishra) из Университета Квинсленда. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Human Reproduction».
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