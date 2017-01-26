Ученые открыли процесс, который поможет изменить трансплантацию органов

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Исследователям удалось вылечить диабет у мыши путем трансплантации поджелудочной железы, выращенной у крысы. Для этого они ввели индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в эмбрион крысы. Как следует из названия, плюрипотентные стволовые клетки способны превращаться во все типы клеток. Клетки мыши смешались с клетками крысы и создали организм, состоящий из генетически различных клеток.
Когда крыса стала взрослой, то ученые пересадили панкреатический островок поджелудочной железы, который связан с синхронизацией высвобождения инсулина, другому грызуну. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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