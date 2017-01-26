Ученые открыли процесс, который поможет изменить трансплантацию органов

26 января 2017 года, 20:12

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Ежедневно сотни человек умирают в ожидания пересадки органа. Решением в этой ужасной реальности может стать выращивание человеческих органов в лабораториях или даже в животных, а американские и японские ученые сделали огромный шаг в этом направлении.Исследователям удалось вылечить диабет у мыши путем трансплантации поджелудочной железы, выращенной у крысы. Для этого они ввели индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в эмбрион крысы. Как следует из названия, плюрипотентные стволовые клетки способны превращаться во все типы клеток. Клетки мыши смешались с клетками крысы и создали организм, состоящий из генетически различных клеток.Когда крыса стала взрослой, то ученые пересадили панкреатический островок поджелудочной железы, который связан с синхронизацией высвобождения инсулина, другому грызуну. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».