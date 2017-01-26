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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые открыли процесс, который поможет изменить трансплантацию органов
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Ученые открыли процесс, который поможет изменить трансплантацию органов


Ученые открыли процесс, который поможет изменить трансплантацию органов
Фото: AmericaRU.com
Ежедневно сотни человек умирают в ожидания пересадки органа. Решением в этой ужасной реальности может стать выращивание человеческих органов в лабораториях или даже в животных, а американские и японские ученые сделали огромный шаг в этом направлении.

Исследователям удалось вылечить диабет у мыши путем трансплантации поджелудочной железы, выращенной у крысы. Для этого они ввели индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в эмбрион крысы. Как следует из названия, плюрипотентные стволовые клетки способны превращаться во все типы клеток. Клетки мыши смешались с клетками крысы и создали организм, состоящий из генетически различных клеток.

Когда крыса стала взрослой, то ученые пересадили панкреатический островок поджелудочной железы, который связан с синхронизацией высвобождения инсулина, другому грызуну. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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