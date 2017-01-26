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Главная страница → Раздел: В миреСеверная Корея готова к запуску межконтинентальной ракеты в любое время
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Северная Корея готова к запуску межконтинентальной ракеты «в любое время»


Северная Корея готова к запуску межконтинентальной ракеты в любое время
Фото: AmericaRU.com
Северная Корея в очередной раз пытается продемонстрировать свои возможности для нанесения удара ядерным оружием. На этот раз она готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету "в любое время и в любом месте". Об этом рассказал Чхве Кан Ир (Choe Kang Il), заместитель генерального директора отдела по делам Северной Америки Министерства иностранных дел КНДР.

В любом случае, это не секрет, что Северная Корея при первой же возможности нанесет удар по США, которым не поможет даже наличие ядерного оружия. По словам Чхве, испытание ракеты не является провокацией, а ядерный арсенал Северной Кореи создается исключительно в оборонительных целях. Он также сказал, что страна будет очень признательна США, если последние прекратят проводить совместные военные учения с Южной Кореей.
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