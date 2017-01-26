Северная Корея готова к запуску межконтинентальной ракеты «в любое время»

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В любом случае, это не секрет, что Северная Корея при первой же возможности нанесет удар по США, которым не поможет даже наличие ядерного оружия. По словам Чхве, испытание ракеты не является провокацией, а ядерный арсенал Северной Кореи создается исключительно в оборонительных целях. Он также сказал, что страна будет очень признательна США, если последние прекратят проводить совместные военные учения с Южной Кореей.
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