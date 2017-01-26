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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп подписал приказ на строительство стены с Мексикой
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Трамп подписал приказ на строительство стены с Мексикой


Трамп подписал приказ на строительство стены с Мексикой
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп (Donald Trump) приступил к изменению иммиграционной политики США, подписав приказ о построении стены на границе с Мексикой. Первые шаги в направлении к выполнению предвыборных обещаний включают также и ускорение депортации нелегальных иммигрантов.

Трамп подписал два распоряжения, согласно которым начнется строительство стены на американо-мексиканской границе, увеличится число сотрудников, патрулирующих границу, а также тех, кто осуществляет депортацию. В ряды пограничной службы вступят 5 тысяч сотрудников, а штат иммиграционной службы возрастет на 10 тысяч человек.

"Начиная с сегодняшнего дня в Соединенные Штаты Америки снова будут контролировать свои границы", - сказал Трампа сотрудникам отдела внутренней безопасности в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне. Но подписание приказа еще не гарантирует наличие финансирования. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Мексика возместит американским налогоплательщикам расходы на строительство.
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