Трамп подписал приказ на строительство стены с Мексикой

26 января 2017 года, 19:21

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) приступил к изменению иммиграционной политики США, подписав приказ о построении стены на границе с Мексикой. Первые шаги в направлении к выполнению предвыборных обещаний включают также и ускорение депортации нелегальных иммигрантов.Трамп подписал два распоряжения, согласно которым начнется строительство стены на американо-мексиканской границе, увеличится число сотрудников, патрулирующих границу, а также тех, кто осуществляет депортацию. В ряды пограничной службы вступят 5 тысяч сотрудников, а штат иммиграционной службы возрастет на 10 тысяч человек."Начиная с сегодняшнего дня в Соединенные Штаты Америки снова будут контролировать свои границы", - сказал Трампа сотрудникам отдела внутренней безопасности в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне. Но подписание приказа еще не гарантирует наличие финансирования. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Мексика возместит американским налогоплательщикам расходы на строительство.