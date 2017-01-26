Дженнифер Лопес показала, чего лишился Дрейк

26 января 2017 года, 18:50

Фото: AmericaRU.com

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После того, как папарацци в Амстердаме сфотографировали 30-летнего рэппера Дрейка в обществе порноактрисы, Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) выставила в Instagram фото, на котором она выглядит еще сексуальнее чем когда-либо. Может быть, этим она хочет заставить своего бывшего жалеть?На фото 47-летняя Лопес в облегающих лосинах и топе, которые подчеркивают ее объемные формы и эффектную фигуру, лежит на стуле, а ее волосы спадают вниз. Особое освещение перед камерой делает взгляд певицы пылким – и она выглядит потрясающе. "Когда для тебя вечеринка заканчивается, а ты должен ждать, пока все напьются, и вы продолжите", - подписала Лопес фото. Тем не менее, непроизвольно напрашивается вопрос, а не специально ли она сделала этот снимок, чтобы привлечь внимание Дрейка, которого ранее запечатлели на свидании с 27-летней порнозвездой Рози Дивайн.Пара никогда официально не подтверждала свои отношения, но, безусловно, намекала на них. "Он просто предложил записать вместе песню, чем мы и занимаемся. Она появится в его следующем альбоме. Мы будем ждать", - так объяснила Лопес свои отношения с рэппером.