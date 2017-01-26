Верховной Раде предложили пожизненно сажать взяточников

Фото: AmericaRU.com
«Наша группа в парламенте "Народный контроль" зарегистрировала законопроект относительно пожизненного заключения для коррупционеров. И там как раз есть норма, которая запрещает выходить под залог людям, обвиняемым в коррупции», - заявил депутат, напомнив, что за последний в мировом рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась всего на 2 балла.
«Это цифры, которые только подтверждают то, что конкретных результатов в виде посаженных коррупционеров и возвращенных денег в бюджет на сегодняшний день нет», - заявил Добродомов.
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