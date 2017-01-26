Могут ли гены соседа повлиять на ваше здоровье?

26 января 2017 года, 18:27

Фото: AmericaRU.com

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Бывает ли, что странное и необъяснимое поведение вашего соседа по квартире влияет на ваше поведение? За это, как обнаружили ученые, отвечает определенный ген, который принадлежит вашему соседу.Исследователи выявили, что генетика мышей, которые сидели в одной клетке с другими, влияла на их собственное здоровье различными способами. Кроме того, гены соседей грызунов были способны повлиять на черты, которые, как считали ранее, управляются исключительно собственными генами животного, например, темпы роста и функционирование иммунной системы."Мы обнаружили, что стоит обратить внимание на гены социальных партнеров, так как в некоторых случаях они влияют на здоровье больше, чем собственные гены индивидуума", - говорит автор исследования Амели Бод (Amelie Baud) из Европейского института биоинформатики.Ученые уже давно знали, что социальные взаимодействия способствуют здоровью и болезни. Например, запугивание со стороны сверстников может увеличить вероятность развития зависимого поведения. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Genetics».