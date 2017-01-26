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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСамые красивые телефоны не в башне Трампа, а в Белом доме
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Самые красивые телефоны не в башне Трампа, а в Белом доме


Самые красивые телефоны не в башне Трампа, а в Белом доме
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump), который во время президентской кампании был вынужден ездить по всей стране, провел в незнакомой обстановке Белого дома уже пять дней. По словам его помощников, у президента были некоторые опасения относительно переезда в свой новый дом, но оказалось, что резиденция ему как родная.

"Здесь самые красивые телефоны, которыми мне когда-либо доводилось пользоваться. Самая безопасная система в мире. Слова просто взрываются в воздухе", - сказал Трамп в телефонном интервью, имея в виду, что никто не может подслушать или записать его слова.

Утро президент проводит так же, как и ранее в своем небоскребе, последние этажи которого занимает квартира: встает он до 6 часов утра, смотрит телевизор, а затем в небольшой столовой в Западном крыле просматривает утренние газеты The New York Times, The New York Post и The Washington Post. Встречи начинаются с 9 часов утра. Трамп, который не читает книг, может провести вечер перед телевизором.
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