Самые красивые телефоны не в башне Трампа, а в Белом доме

Фото: AmericaRU.com
"Здесь самые красивые телефоны, которыми мне когда-либо доводилось пользоваться. Самая безопасная система в мире. Слова просто взрываются в воздухе", - сказал Трамп в телефонном интервью, имея в виду, что никто не может подслушать или записать его слова.
Утро президент проводит так же, как и ранее в своем небоскребе, последние этажи которого занимает квартира: встает он до 6 часов утра, смотрит телевизор, а затем в небольшой столовой в Западном крыле просматривает утренние газеты The New York Times, The New York Post и The Washington Post. Встречи начинаются с 9 часов утра. Трамп, который не читает книг, может провести вечер перед телевизором.
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