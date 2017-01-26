Трамп отменит запрет на секретные тюрьмы ЦРУ

26 января 2017 года, 17:35

Фото: AmericaRU.com

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Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) готовит правительственное распоряжение, которое позволит ЦРУ возобновить работу зарубежных секретных тюрем, в которых держали и пытали подозреваемых в терроризме до того, как их закрыл Барак Обама (Barack Obama).В трехстраничном документе «О задержании и допросах военнослужащих противника» также говорится о восстановлении приказа Джорджа Буша-младшего (George W. Bush), который за время своего президентства ввел некоторые ограничения по обращению с узниками. Если Трамп подпишет приказ, то отменит директиву Обамы, которая позволяет сотрудникам Красного креста иметь доступ ко всем подозреваемым, содержащимся на территории США.The New York Times, сообщает, что приказ снимет некоторые ограничения на применение пыток на задержанных. Элиза Массимино, директор организации, осудила проект и отметила, что многие высокопоставленные военные в отставке не поддерживают применение пыток, считая их незаконными, аморальными и приносящими ущерб национальной безопасности.