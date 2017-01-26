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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики ЛНР обстреляли из Градов село
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Боевики «ЛНР» обстреляли из «Градов» село


Боевики ЛНР обстреляли из Градов село
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Российско-сепаратистские силы применили на Донбассе запрещённые минскими договорённостями РСЗО «Град». Об этом сообщил пресс-центр антитеррористической операции.

«26 января российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили минские договоренности. Приблизительно в два часа ночи противник применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новозвановка», - рассказали украинцы, уточнив, что боевики выпустили по селу по меньшей мере 20 ракет.

«Обстрел продолжался несколько минут. Потерь среди военнослужащих и мирного населения нет», - уточнили в штабе.

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