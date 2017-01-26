Боевики «ЛНР» обстреляли из «Градов» село

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«26 января российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили минские договоренности. Приблизительно в два часа ночи противник применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новозвановка», - рассказали украинцы, уточнив, что боевики выпустили по селу по меньшей мере 20 ракет.
«Обстрел продолжался несколько минут. Потерь среди военнослужащих и мирного населения нет», - уточнили в штабе.
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