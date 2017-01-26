Половина американцев продолжает пить сладкую газировку каждый день

26 января 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Около половины американцев выпивают, по крайней мере, один сладкий напиток ежедневно. На такие напитки приходится каждая пятнадцатая калория рациона, сообщает Национальный центр медицинской статистики США.Исследование, основанное на данных федеральных обследований 2011-2014 годов, охватывает регулярное потребление газированных напитков, энергетических и фруктовых напитков, кофе или чая, содержащих добавленный сахар. Анализ охватил показатели сотен тысяч американцев.Оказалось, что мужчины во всех возрастных группах чаще пьют такие напитки, а значит – потребляют больше калорий. У представителей обоих полов любовь к сладкой газировке уменьшается с возрастом. Кроме того, афроамериканцы и латиноамериканцы пьют такие напитки на 9% больше, чем белые граждане США.