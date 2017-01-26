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Главная страница → Раздел: АналитикаПоловина американцев продолжает пить сладкую газировку каждый день
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Половина американцев продолжает пить сладкую газировку каждый день


Половина американцев продолжает пить сладкую газировку каждый день
Фото: AmericaRU.com
Около половины американцев выпивают, по крайней мере, один сладкий напиток ежедневно. На такие напитки приходится каждая пятнадцатая калория рациона, сообщает Национальный центр медицинской статистики США.

Исследование, основанное на данных федеральных обследований 2011-2014 годов, охватывает регулярное потребление газированных напитков, энергетических и фруктовых напитков, кофе или чая, содержащих добавленный сахар. Анализ охватил показатели сотен тысяч американцев.

Оказалось, что мужчины во всех возрастных группах чаще пьют такие напитки, а значит – потребляют больше калорий. У представителей обоих полов любовь к сладкой газировке уменьшается с возрастом. Кроме того, афроамериканцы и латиноамериканцы пьют такие напитки на 9% больше, чем белые граждане США.
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