Половина американцев продолжает пить сладкую газировку каждый день

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Исследование, основанное на данных федеральных обследований 2011-2014 годов, охватывает регулярное потребление газированных напитков, энергетических и фруктовых напитков, кофе или чая, содержащих добавленный сахар. Анализ охватил показатели сотен тысяч американцев.
Оказалось, что мужчины во всех возрастных группах чаще пьют такие напитки, а значит – потребляют больше калорий. У представителей обоих полов любовь к сладкой газировке уменьшается с возрастом. Кроме того, афроамериканцы и латиноамериканцы пьют такие напитки на 9% больше, чем белые граждане США.
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