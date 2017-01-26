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В ПАСЕ отказались принимать резолюцию о «гражданской войне» в Украине


В ПАСЕ отказались принимать резолюцию о гражданской войне в Украине
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Parliamentary-Assembly-of-the-Council-of-Europe
Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась принимать поправку в резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине», в которой конфликт на Донбассе называется «гражданской войной». Об этом сообщило агентство Укринформ.

По данным журналистов, пророссийские силы в ПАСЕ подали несколько правок в украинскую резолюцию. В частности, они предложили назвать «гражданской войной» российскую агрессию на Донбассе.

Кроме того, в правке упоминалась необходимость появления в украинском парламенте (Верховной Раде) представителей пророссийских сепаратистов из «ДНР» и «ЛНР». Однако такие инициативы не нашли поддержки у депутатов ПАСЕ.

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