В ПАСЕ отказались принимать резолюцию о «гражданской войне» в Украине

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Parliamentary-Assembly-of-the-Council-of-Europe
По данным журналистов, пророссийские силы в ПАСЕ подали несколько правок в украинскую резолюцию. В частности, они предложили назвать «гражданской войной» российскую агрессию на Донбассе.
Кроме того, в правке упоминалась необходимость появления в украинском парламенте (Верховной Раде) представителей пророссийских сепаратистов из «ДНР» и «ЛНР». Однако такие инициативы не нашли поддержки у депутатов ПАСЕ.
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