Жительница Северной Каролины в шоке от того, что врачи отметили ее однополую ориентацию как диагноз в карте

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«В 2017 году для людей нормально иметь однополого партнера. Давно доказано, что это не болезнь», - заявила Кристина Родригес.
Она отправилась в больницу семейной медицины в Лей-Парк на анализ крови. В какой-то момент женщина увидела записи в своей карте. После того, как она устроила скандал, медицинские работники заявили, что сделали такую запись, «чтобы не обидеть ее». Затем они предложили перенести эти данные в раздел отметок.
Родригес считает, что если ее сексуальная ориентация должна быть в карте, то не в качестве «медицинского состояния».
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