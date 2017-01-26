Метан согревал молодой Марс

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Автор исследования Робин Вордсворт (Robin Wordsworth), доцент кафедры экологической науки и техники в Гарварде, заявляет, что 3-4 миллиарда лет назад на Марсе было достаточное количество метана, чтобы поддерживать достаточно тепла, чтобы вода могла присутствовать в жидком состоянии. Постоянные выбросы метана создавали прерывистые периоды потепления на Красной планете.
Исследователи из Гарвардского университета считают, что уникальные взаимодействия между метаном, углекислым газом и водородом в атмосфере Марса в ранний период существования производили парниковый эффект и создавали жаркие периоды.
«Марс уникален в том, что это пока одна планетарная среда за пределами земли, о которой мы можем с уверенность сказать, что там были хотя бы эпизоды, когда могла существовать жизнь», - отметил Робин Вордсворт.
Сегодня атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. Метан в древние времена возникал при геологических процессах на планете.
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