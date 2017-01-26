95% украинцев считают коррупцию «абсолютным злом»

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/nabu.gov.ua
«Если говорить о важности проблемы коррупции, она рассматривается как абсолютное зло. Есть три большие проблемы, которые, считает население, вызывают наибольшее беспокойство. Это война на востоке Украины - 97%. Это проблема высокой стоимости жизни - 95%. И также 95% - это коррупция. То есть видим, что поголовно все население считает, что коррупция - чрезвычайно серьезная проблема», - сообщила Бекешкина, почеркнув, что борьба с коррупцией - это «второй фронт», равнозначный тому, что происходит на Донбассе.
«Главными причинами коррупции люди считают, прежде всего, безнаказанность коррупционеров - 60%, коррумпированность высшего руководства, которое не стремиться к борьбе с коррупцией, - 44%, отсутствие действенного контроля - 42%, традиции - 36%, низкие зарплаты - только 24%», - поделилась информацией глава «Демократических инициатив».
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