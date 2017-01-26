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Ученые планируют свой марш в Вашингтоне


Ученые планируют свой марш в Вашингтоне
Фото: AmericaRU.com
После того, как более миллиона женщин вышли на марш протеста в Вашингтоне и других крупных городах Америки, ученые также задумались о своем марше в столице против политики нового Президента Дональда Трампа (Donald Trump).

Причиной, почему научный мир недоволен новым главой США, является его стратегия в отношении энергетики и изменения климата. Биологи, физики, климатологи подумывают о том, чтобы устроить протест, пока идеи Трампа не стала организованным планом.

Инициаторы создали в Facebook группу в поддержку марша ученых, и к ней присоединилось уже несколько сотен тысяч сторонников. «Число людей, которые хотят поддержать науку и выйти с маршем в Вашингтоне, постоянно растет», - говорит Кэролайн Уайнберг, ученый-медик, соорганизатор акции.

Этот марш станет неполитическим выступлением в поддержку государственного финансирования ученых, поддержки программ по борьбе с изменением климата и других вопросов.
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