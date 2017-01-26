Ученые планируют свой марш в Вашингтоне

Фото: AmericaRU.com
Причиной, почему научный мир недоволен новым главой США, является его стратегия в отношении энергетики и изменения климата. Биологи, физики, климатологи подумывают о том, чтобы устроить протест, пока идеи Трампа не стала организованным планом.
Инициаторы создали в Facebook группу в поддержку марша ученых, и к ней присоединилось уже несколько сотен тысяч сторонников. «Число людей, которые хотят поддержать науку и выйти с маршем в Вашингтоне, постоянно растет», - говорит Кэролайн Уайнберг, ученый-медик, соорганизатор акции.
Этот марш станет неполитическим выступлением в поддержку государственного финансирования ученых, поддержки программ по борьбе с изменением климата и других вопросов.
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