Ученые планируют свой марш в Вашингтоне

26 января 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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После того, как более миллиона женщин вышли на марш протеста в Вашингтоне и других крупных городах Америки, ученые также задумались о своем марше в столице против политики нового Президента Дональда Трампа (Donald Trump).Причиной, почему научный мир недоволен новым главой США, является его стратегия в отношении энергетики и изменения климата. Биологи, физики, климатологи подумывают о том, чтобы устроить протест, пока идеи Трампа не стала организованным планом.Инициаторы создали в Facebook группу в поддержку марша ученых, и к ней присоединилось уже несколько сотен тысяч сторонников. «Число людей, которые хотят поддержать науку и выйти с маршем в Вашингтоне, постоянно растет», - говорит Кэролайн Уайнберг, ученый-медик, соорганизатор акции.Этот марш станет неполитическим выступлением в поддержку государственного финансирования ученых, поддержки программ по борьбе с изменением климата и других вопросов.