В России школьник попал в больницу с инфарктом

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что мальчику стало плохо на занятии по лёгкой атлетике в одной из местных спортшкол. Тренер незамедлительно вызвал скорую помощь, которая диагностировала у ребёнка крайне тяжёлое состояние. Его экстренно доставили в реанимацию, где состояние удалось стабилизировать. Сейчас он находится в сознании.
«В результате всех мероприятий установлен диагноз: серьезная сердечная патология. В практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте он является крайней редкостью. В моей практике это вообще первый случай. Экстренная помощь всех, кто был рядом, спасла подростку жизнь. В той ситуации счет шел на минуты», - рассказал главрач Белогорской больницы города Андрей Руди.
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