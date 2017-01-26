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В России школьник попал в больницу с инфарктом


В России школьник попал в больницу с инфарктом
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Благовещенске 16-летний мальчик попал в реанимацию с инфарктом после тренировки в спортшколе. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на благовещенскую администрацию.

Отметим, что мальчику стало плохо на занятии по лёгкой атлетике в одной из местных спортшкол. Тренер незамедлительно вызвал скорую помощь, которая диагностировала у ребёнка крайне тяжёлое состояние. Его экстренно доставили в реанимацию, где состояние удалось стабилизировать. Сейчас он находится в сознании.

«В результате всех мероприятий установлен диагноз: серьезная сердечная патология. В практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте он является крайней редкостью. В моей практике это вообще первый случай. Экстренная помощь всех, кто был рядом, спасла подростку жизнь. В той ситуации счет шел на минуты», - рассказал главрач Белогорской больницы города Андрей Руди.

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