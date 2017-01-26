Скарлетт Йоханссон ушла от мужа Ромена Дориака

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Источник из окружения актрисы утверждает, что супруги не живут вместе с лета. На Марше женщин в Вашингтоне Йоханссон появилась без обручального кольца.
Актриса впервые была замечена вместе с журналистом Дориаком во время обеда в Нью-Йорке в октябре 2012 года. Они тайно поженились в 2014 году - вскоре после того, как у них родилась дочь Роза Дороти. После расставания пара останется деловыми партнерами – им принадлежит бренд по производству поп-корна Yummy Pop.
Для Йоханссон это второй брак. Она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, с которым развелась также через 2 года после замужества.
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