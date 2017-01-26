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В Украине обезвредили крупнейшую группировку угонщиков VIP-автомобилей


В Украине обезвредили крупнейшую группировку угонщиков VIP-автомобилей
Фото: AmericaRU.com
Украинские силовики разоблачили преступную группировку, специализирующуюся на угоне дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Нацполиция разоблачила «монополиста» в сфере угонов авто в Украине… которое специализировалось на угонах дорогих автомобилей с последующим возвращением за вознаграждение», - рассказал глава МВД, уточнив, что группировка «работала» в ряде крупных украинских городов и только за последний год провернула почти 70 афер.

Основали группировку двое киевлян – бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого выгнали из вуза за употребление наркотиков, и вышедший на пенсию сотрудник уголовного блока одного из управлений милиции Киева. Их подельники с помощью весьма дорогостоящего оборудования по считыванию электронного ключа иномарок угоняли транспортное средство. Потом преступники якобы случайно знакомились с пострадавшим и обещали помочь вернуть украденный автомобиль. За это они просили символическую плату – 20 – 35 тысяч долларов. Автовладельцы, в подавляющем большинстве случаев, соглашались.

Украинские силовики уже задержали 5 участников группировки, среди которых и двое главарей. В отношении них завели уголовные дела по ряду статей УК: создание преступной группировки, угон автомобилей, мошенничество, торговля наркотиками и прочее.
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