В Украине обезвредили крупнейшую группировку угонщиков VIP-автомобилей

Фото: AmericaRU.com
«Нацполиция разоблачила «монополиста» в сфере угонов авто в Украине… которое специализировалось на угонах дорогих автомобилей с последующим возвращением за вознаграждение», - рассказал глава МВД, уточнив, что группировка «работала» в ряде крупных украинских городов и только за последний год провернула почти 70 афер.
Основали группировку двое киевлян – бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого выгнали из вуза за употребление наркотиков, и вышедший на пенсию сотрудник уголовного блока одного из управлений милиции Киева. Их подельники с помощью весьма дорогостоящего оборудования по считыванию электронного ключа иномарок угоняли транспортное средство. Потом преступники якобы случайно знакомились с пострадавшим и обещали помочь вернуть украденный автомобиль. За это они просили символическую плату – 20 – 35 тысяч долларов. Автовладельцы, в подавляющем большинстве случаев, соглашались.
Украинские силовики уже задержали 5 участников группировки, среди которых и двое главарей. В отношении них завели уголовные дела по ряду статей УК: создание преступной группировки, угон автомобилей, мошенничество, торговля наркотиками и прочее.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Российская ФСБ ищет в Крыму экстремистов →
- Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции →
- В Украине вообще не употребляют алкоголь всего 16% граждан, - опрос →
- В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к РФ прекратить притеснять СМИ →
- Порошенко пригрозил Кремлю кибераками →
- Россия формирует новую дивизию на границе с Украиной →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108839
http://www.americaru.com/news/108839