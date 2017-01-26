Умерла телезвезда Мэри Тайлер Мур

Фото: AmericaRU.com
Мур скончалась в одной из больниц Коннектикута в окружении семьи.
Она покорила сердца миллионов телезрителей. Американцы полюбили ее за роли в собственном комедийном шоу 1970-х годов. Она была одной из первых женщин, которые выступили в качестве многогранной актрисы, воплотившей целую вереницу образов. Также она принимала участие в шоу Дика ванн Дайка.
Мур была многократной победительницей премий «Emmy» и «Золотой глобус». Однажды она была номинирована на «Оскар». Ее фильмография включает порядка 60 фильмов.
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