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Главная страница → Раздел: НекрологУмерла телезвезда Мэри Тайлер Мур
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Умерла телезвезда Мэри Тайлер Мур


Умерла телезвезда Мэри Тайлер Мур
Фото: AmericaRU.com
Актриса Мэри Тайлер Мур (Mary Tyler Moore), которая произвела революцию по поводу роли женщин на телевидении, умерла в возрасте 80 лет. Долгие годы она боролась с диабетом, заявила ее представительница Мара Баксбом.

Мур скончалась в одной из больниц Коннектикута в окружении семьи.

Она покорила сердца миллионов телезрителей. Американцы полюбили ее за роли в собственном комедийном шоу 1970-х годов. Она была одной из первых женщин, которые выступили в качестве многогранной актрисы, воплотившей целую вереницу образов. Также она принимала участие в шоу Дика ванн Дайка.

Мур была многократной победительницей премий «Emmy» и «Золотой глобус». Однажды она была номинирована на «Оскар». Ее фильмография включает порядка 60 фильмов.
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