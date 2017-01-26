В 2016 году Google заблокировал 1,7 миллиардов объявлений

Фото: AmericaRU.com
Новая политика удаления объявлений, которые не соответствуют определенным критериям, вступила в силу в июле. Также компания внесла несколько важных обновлений, позволяющих обнаруживать вредоносную рекламу, которая выглядит как уведомление об ошибке системы и заставляет пользователей загружать опасное ПО. По оценкам специалистов Google, удаление таких обманных реклам выросло в 6 раз.
Также в 2016 году поисковик начал определять поддельные новости – тот вид рекламы, который выглядит как новость или заголовок и заманивает пользователей зайти на определенный сайт. Этот вид объявлений распространяется больше всего, поскольку многие люди продолжают кликать на ссылки. Около 340 сайтов были заблокированы за то, что выдавали себя за новостные порталы, 200 издательских сайтов были удалены из AdSense.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- В McDonald's можно получить бесплатную бутылку соуса Big Mac →
- Когда не стоит слушать начальника? →
- Вакансии, которые позволят заработать от 85 тысяч долларов →
- Foxconn планирует построить в США завод за 7 миллиардов долларов →
- Ford начинает работать со стартапом по онлайн-продаже машин →
- Трамп заморозил найм тысяч федеральных служащих →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108835
http://www.americaru.com/news/108835