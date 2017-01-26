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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ 2016 году Google заблокировал 1,7 миллиардов объявлений
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В 2016 году Google заблокировал 1,7 миллиардов объявлений


В 2016 году Google заблокировал 1,7 миллиардов объявлений
Фото: AmericaRU.com
В 2016 году поисковик Google заблокировал порядка 1,7 миллиардов объявлений, включая рекламу и фейковые новости. Согласно ежегодному отчету, за год количество таких объявлений значительно выросло – с 780 миллионов в 2015 году.

Новая политика удаления объявлений, которые не соответствуют определенным критериям, вступила в силу в июле. Также компания внесла несколько важных обновлений, позволяющих обнаруживать вредоносную рекламу, которая выглядит как уведомление об ошибке системы и заставляет пользователей загружать опасное ПО. По оценкам специалистов Google, удаление таких обманных реклам выросло в 6 раз.

Также в 2016 году поисковик начал определять поддельные новости – тот вид рекламы, который выглядит как новость или заголовок и заманивает пользователей зайти на определенный сайт. Этот вид объявлений распространяется больше всего, поскольку многие люди продолжают кликать на ссылки. Около 340 сайтов были заблокированы за то, что выдавали себя за новостные порталы, 200 издательских сайтов были удалены из AdSense.
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