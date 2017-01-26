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Российская ФСБ ищет в Крыму экстремистов


Российская ФСБ ищет в Крыму экстремистов
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Российские спецслужбы проводят в аннексированном Крыму спецоперацию по поимке последователей запрещённой в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на председателя «госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений» Заура Смирнова.

«Правоохранители, в частности, ФСБ, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов "Хизб ут-Тахрир". Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия», - заявил Смирнов, уточнив, что спецоперация проводится в городе Бахчисарае.

Отметим, что в прошлом году россияне уже арестовали в Крыму 11 последователей «Хизб ут-Тахрир». Им инкриминировали ст.205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

Стоит отметить, что «Хизб ут-Тахрир» - это международная панисламистская политическая партия. В Украине, в отличие от РФ, её деятельность не запрещена.

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