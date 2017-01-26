В Айове на нефтепроводе произошла утечка полмиллиона литров дизельного топлива

Фото: AmericaRU.com
Трубопровод принадлежит компании Magellan Midstream Partners L.P. Утечка произошла из трубы диаметром около 30 см в районе Уилервуд-роад, заявил пресс-секретарь компании Брюс Хайне (Bruce Heine). Дорога будет перекрыта в ближайшие дни, пока спасатели ликвидируют последствия утечки.
«Это огромный разлив, - заявил представитель департамента природных ресурсов Айовы Джефф Уэнстинберг. – Поскольку ответственность за это несет владелец трубопровода, он и оплатит расходы по очистке». Причиной утечки предположительно стал разрыв трубы.
Часть разлитой солярки разлилась по частным сельскохозяйственным угодьям. В этом районе есть небольшая река, но, к счастью, топливо не попало в воду. Пока не было обнаружено загрязнение грунтовых вод.
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