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В Айове на нефтепроводе произошла утечка полмиллиона литров дизельного топлива


В Айове на нефтепроводе произошла утечка полмиллиона литров дизельного топлива
Фото: AmericaRU.com
На нефтепроводе в округе Уорс, штат Айова, произошла крупная утечка дизельного топлива – более 520 тысяч литров. Почти половина разлилась рядом с фермой, расположенной к северу от Ханлонтауна, на границе с Миннесотой.

Трубопровод принадлежит компании Magellan Midstream Partners L.P. Утечка произошла из трубы диаметром около 30 см в районе Уилервуд-роад, заявил пресс-секретарь компании Брюс Хайне (Bruce Heine). Дорога будет перекрыта в ближайшие дни, пока спасатели ликвидируют последствия утечки.

«Это огромный разлив, - заявил представитель департамента природных ресурсов Айовы Джефф Уэнстинберг. – Поскольку ответственность за это несет владелец трубопровода, он и оплатит расходы по очистке». Причиной утечки предположительно стал разрыв трубы.

Часть разлитой солярки разлилась по частным сельскохозяйственным угодьям. В этом районе есть небольшая река, но, к счастью, топливо не попало в воду. Пока не было обнаружено загрязнение грунтовых вод.
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