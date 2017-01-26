Министр обороны Великобритании назвал российский крейсер «кораблём позора»

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Мы будем внимательно следить за «Адмиралом Кузнецовым», пока он прокрадывается обратно в Россию, (за) кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа», - заявил британец.
Отметим, что российская корабельная группа во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов», принимавшая участие в обстрелах Сирии, возвращалась на постоянное место дислокации через пролив Ла-Манш. В водах канала российские корабли сопровождал английский фрегат «HMS St Albans».
Россияне оперативно прокомментировали слова Фэллона, передаёт ТАСС. Так, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков намекнул на неудовлетворительное состояние английского флота. Кроме того, он заверил, что «российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются».
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