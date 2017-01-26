Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:09 am | Чикаго 3:09 am | Сан-Франциско 1:09 am
Главная страница → Раздел: В миреМинистр обороны Великобритании назвал российский крейсер кораблём позора
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Министр обороны Великобритании назвал российский крейсер «кораблём позора»


Министр обороны Великобритании назвал российский крейсер кораблём позора
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Глава оборонного ведомства Великобритании Майкл Фэллон обозвал «кораблём позора» российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», возвращающийся из Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы будем внимательно следить за «Адмиралом Кузнецовым», пока он прокрадывается обратно в Россию, (за) кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа», - заявил британец.

Отметим, что российская корабельная группа во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов», принимавшая участие в обстрелах Сирии, возвращалась на постоянное место дислокации через пролив Ла-Манш. В водах канала российские корабли сопровождал английский фрегат «HMS St Albans».

Россияне оперативно прокомментировали слова Фэллона, передаёт ТАСС. Так, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков намекнул на неудовлетворительное состояние английского флота. Кроме того, он заверил, что «российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются».

Читайте также: Обстрелявший Сирию российский истребитель свалился с борта авианосца.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108829
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus