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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Канзасе 16-летнюю девочку изнасиловали в общежитии баскетболистов
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В Канзасе 16-летнюю девочку изнасиловали в общежитии баскетболистов


В Канзасе 16-летнюю девочку изнасиловали в общежитии баскетболистов
Фото: AmericaRU.com
Полиция Канзаса ведет расследование по факту изнасилования 16-летней девочки в общежитии мужской баскетбольной команды.

Имя жертвы не разглашается, однако пять членов местной команды Jayhawks стали свидетелями преступления. По данным полиции, нападение произошло в ночь с 17 на 18 декабря в McCarthy Hall, где проживают баскетболисты и другие студенты университета Канзаса – всего 40 человек. В этот вечер команда участвовала в игре против команды Дэвидсона.

В дополнение к изнасилованию полиция заявляет о фактах сопутствующих преступлений – содействие правонарушений в адрес несовершеннолетней, спаивание алкоголем подростка и хранение наркотиков.

Жертва не учится в этом университете. Она была гостьей баскетболистов на вечеринке после игры.
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