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Трамп собирается ввести в Чикаго армию


Трамп собирается ввести в Чикаго армию
Фото: AmericaRU.com
Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пригрозил прислать «федералов», если местные власти Чикаго не исправят ситуацию в городе.

В 2016 году столица Иллинойса побила рекорд по количеству убийств. Начало 2017 тоже стало кровавым – уже на 24% больше, чем в прошлом году. В связи с этим Трамп написал в Твиттере: «Если в Чикаго не прекратится ужасная бойня, которая происходит сегодня – 228 раненых и 42 убийства в 2017 году, - я пришлю федералов».

В 2016 году в Чикаго было расстреляно на улицах 760 человек – это самый высокий показатель за двадцать лет.

На самом деле, федеральные сотрудники правоохранительных органов уже помогают бороться с насилием в Чикаго - ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, офис прокурора США и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Некоторые эксперты интерпретировали твит Президента как угрозу прислать федеральные войска или Национальную гвардию.
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