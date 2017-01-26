Кадыров разрешил полиции стрелять без предупреждения по предполагаемым преступникам

Фото: AmericaRU.com / chechnya.gov.ru
На заседании Кадыров призвал местное МВД «усилить профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму». Вместе с тем он приказал им всеми силами избегать потерь личного состава.
«Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?», - заявил глава Чечни. Он призвал силовиков «не церемониться ни с ними (предполагаемыми террористами – ред.), ни с теми, кого они ввели в заблуждение».
Отметим, что его слова грубо противоречат закону РФ «О полиции». Там, в частности, говорится о том, что сотрудник полиции перед применением огнестрельного оружия обязан сообщить подозреваемым о том, что он правоохранитель, а также предупредить их о своем намерении и предоставить возможность и время для выполнения законных требований».
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