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Кадыров разрешил полиции стрелять без предупреждения по предполагаемым преступникам


Кадыров разрешил полиции стрелять без предупреждения по предполагаемым преступникам
Фото: AmericaRU.com / chechnya.gov.ru
Глава российской Чечни Рамзан Кадыров на заседании с силовиками разрешил им стрелять без предупреждения по гражданам, вызвавшим подозрения. Его заявление вызвало широкий резонанс, так как грубо противоречит российским законам. Об этом сообщило издание «Кавказаский узел».

На заседании Кадыров призвал местное МВД «усилить профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму». Вместе с тем он приказал им всеми силами избегать потерь личного состава.

«Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?», - заявил глава Чечни. Он призвал силовиков «не церемониться ни с ними (предполагаемыми террористами – ред.), ни с теми, кого они ввели в заблуждение».

Отметим, что его слова грубо противоречат закону РФ «О полиции». Там, в частности, говорится о том, что сотрудник полиции перед применением огнестрельного оружия обязан сообщить подозреваемым о том, что он правоохранитель, а также предупредить их о своем намерении и предоставить возможность и время для выполнения законных требований».

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