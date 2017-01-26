Жириновский выступил против «чрезмерной образованности» россиян

Фото: AmericaRU.com / duma.gov.ru
«Образование – это хорошо. Но имейте ввиду, чем более образованный народ, тем быстрее будут революции, и вас всех погонят», - предупредил депутатов Жириновский.
Он отметил, что именно молодёжь, образованная молодёжь, совершает все революции. «Вы говорите, что знание – это свобода. Правильно… они потребуют свободы, получив знания… Они через 10 лет все будут голосовать через Интернет. Избиркомы будут не нужны. А кого они выберут? Не нас с вами! А тех, кто пообещает больше свободы. И через 10 лет вы будет сидеть дома, а они будут шуметь на улице… А это вы дали им свободу», - описал политик депутатам мрачное будущее.
«Как и все образованные люди в стране, (они) не захотят выполнять черную работу. Тогда мы будем вынуждены приглашать мигрантов. Тогда увеличится преступность, и будет то, что в Европе сегодня», - заявил Жириновский, призвав депутатов «хорошо подумать», прежде чем принимать законы для повышения образованности населения.
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