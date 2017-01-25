История Колумбийского университета связана с рабством

25 января 2017 года, 20:45

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование американских историков показало, что Колумбийский университет был основан частично за деньги работорговцев. Кроме того, в первые годы существование, по крайней мере, один видный ученик привез с собой на время обучения черного раба.Колумбийский университет считает одним из лучших вузов Америки, и такие нелицеприятные факты истории не добавляют ему престижа. Однако историю изменить нельзя – исследование под руководством видного ученого Эрика Фонера (Eric Foner), лауреата Пулитцеровской премии, раскрывает тайны одного из университетов Лиги Плюща.«С самого начала, рабство переплеталось с жизнью колледжа, и это происходило в течение более полувека», - отмечают авторы исследования.Исследование показало, по крайней мере, половина из первых 10 президентов Колумбийского университета имели в собственности рабов хотя бы в какой-то момент жизни. Доказано, что у Сэмюэла Джонсона рабы жили в университетском доме. Кроме того, пасынок Джорджа Вашингтона Джон Кастис, который проходил обучение в колледже в 1773 году, взял с собой на время учебы раба.