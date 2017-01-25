История Колумбийского университета связана с рабством

Фото: AmericaRU.com
Колумбийский университет считает одним из лучших вузов Америки, и такие нелицеприятные факты истории не добавляют ему престижа. Однако историю изменить нельзя – исследование под руководством видного ученого Эрика Фонера (Eric Foner), лауреата Пулитцеровской премии, раскрывает тайны одного из университетов Лиги Плюща.
«С самого начала, рабство переплеталось с жизнью колледжа, и это происходило в течение более полувека», - отмечают авторы исследования.
Исследование показало, по крайней мере, половина из первых 10 президентов Колумбийского университета имели в собственности рабов хотя бы в какой-то момент жизни. Доказано, что у Сэмюэла Джонсона рабы жили в университетском доме. Кроме того, пасынок Джорджа Вашингтона Джон Кастис, который проходил обучение в колледже в 1773 году, взял с собой на время учебы раба.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
- Кто в США не получает лечение высокого кровяного давления? →
- Уровень поддержки Трампа на исторически низком уровне →
- Gallup: все больше взрослых американцев считают себя геями →
- Старшее поколение американцев толерантно к курению марихуаны →
- Американцы, живущие в сельской местности, умирают от 5 основных причин →
- Почти все полицейские опасаются за свою безопасность →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108819
http://www.americaru.com/news/108819