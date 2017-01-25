В США уровень смертности от рака упал с 1980 года на 20%

Фото: AmericaRU.com
Уровень смертности от рака в целом снижается, однако до сих пор остаются очаги развития онкологии, показал первый анализ, который затронул развитие рака по всей Америке. В исследовании, опубликованном в журнале American Medical Assn, говорится, что в период с 1980 по 2014 год сократилось число смертей из-за разных видов рака. Показатели упали с 240 на 100 тысяч человек до 192.
Самое большое снижение отмечено в прибрежных штатах, где расположены крупные города, а также на межгорном западе. В самом сердце Скалистых гор, на западе Колорадо, уровень смертности от рака упал почти на 50%.
Рак остается второй главной причиной смерти в Соединенных Штатах. Однако все предыдущие исследование затрагивали статистику лишь на государственном и национальном уровне. Впервые ситуация была оценена по отдельным штатам.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Чем опасна гипертензия? →
- Почему родители могут перепутать имена детей? →
- Медитация поможет вам лучше справляться со стрессом →
- Большинство женщины не знают, когда стоит начинать проверять здоровье сердца →
- Бег полезен для здоровья колен →
- Депрессия мешает женщинам, страдающим бесплодием, обратиться за медицинской помощью →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108817
http://www.americaru.com/news/108817