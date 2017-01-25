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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ США уровень смертности от рака упал с 1980 года на 20%
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В США уровень смертности от рака упал с 1980 года на 20%


В США уровень смертности от рака упал с 1980 года на 20%
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показывает, что показатели смертности от рака в США снизились на 20% с 1980 года. Но эти цифры не равномерны по стране.

Уровень смертности от рака в целом снижается, однако до сих пор остаются очаги развития онкологии, показал первый анализ, который затронул развитие рака по всей Америке. В исследовании, опубликованном в журнале American Medical Assn, говорится, что в период с 1980 по 2014 год сократилось число смертей из-за разных видов рака. Показатели упали с 240 на 100 тысяч человек до 192.

Самое большое снижение отмечено в прибрежных штатах, где расположены крупные города, а также на межгорном западе. В самом сердце Скалистых гор, на западе Колорадо, уровень смертности от рака упал почти на 50%.

Рак остается второй главной причиной смерти в Соединенных Штатах. Однако все предыдущие исследование затрагивали статистику лишь на государственном и национальном уровне. Впервые ситуация была оценена по отдельным штатам.
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