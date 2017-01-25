На что может быть похожа высадка на Плутоне?

Фото: AmericaRU.com / NASA
Основой для фильма стало более 100 изображений, которые получены благодаря работе миссии New Horizons и ее специалистов в Колорадо.
Видео демонстрирует снижение над поверхностью Плутона, начиная от далекого вида и заканчивая максимально возможным на сегодня сближением. Также на видео можно рассмотреть спутник карликовой планеты – Харон. Точка «приземления» в этом ролике – это равнина под неофициальным названием Sputnik Planitia.
Зонд New Horizons был запущен около 10 лет назад. Его путешествие к Плутону составило около 4 миллиардов километров.
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