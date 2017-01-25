Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:01 am | Чикаго 9:01 am | Сан-Франциско 7:01 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНа что может быть похожа высадка на Плутоне?
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На что может быть похожа высадка на Плутоне?


На что может быть похожа высадка на Плутоне?
Фото: AmericaRU.com / NASA
Специалисты NASA дали представление о том, как может выглядеть посадка на далекой планете Солнечной системы Плутон. Эксперты агентства создали ролик, демонстрирующий вид во время возможного приземления в отдаленном мире.
Основой для фильма стало более 100 изображений, которые получены благодаря работе миссии New Horizons и ее специалистов в Колорадо.

Видео демонстрирует снижение над поверхностью Плутона, начиная от далекого вида и заканчивая максимально возможным на сегодня сближением. Также на видео можно рассмотреть спутник карликовой планеты – Харон. Точка «приземления» в этом ролике – это равнина под неофициальным названием Sputnik Planitia.

Зонд New Horizons был запущен около 10 лет назад. Его путешествие к Плутону составило около 4 миллиардов километров.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108815
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus