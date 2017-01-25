Пять финалистов претендуют на участие в частном полете на Луну от Google Lunar X Prize

Фото: AmericaRU.com
Для того, чтобы победить в конкурсе, финалисты должны первыми запустить космический зонд на Луну до 31 декабря 2017 года и получить научные данные с поверхности.
Пять команд, попавших в финал: SpaceIL, Moon Express, Synergy Moon, Team Indus,и Hakuto. Группы базируются в различных странах по всему земному шару, от западного побережья США до Японии. Пока в гонке лидирует израильская группа SpaceIL. В октябре 2015 года команда объявила, что ее лунный посадочный модуль, названный Sparrow, отправится на Луну во второй половине 2017 года в качество полезного груза ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
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