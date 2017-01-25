Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:01 am | Чикаго 9:01 am | Сан-Франциско 7:01 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессПять финалистов претендуют на участие в частном полете на Луну от Google Lunar X Prize
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пять финалистов претендуют на участие в частном полете на Луну от Google Lunar X Prize


Пять финалистов претендуют на участие в частном полете на Луну от Google Lunar X Prize
Фото: AmericaRU.com
В гонке за право принять участие в программе Google Lunar X Prize определены 5 финалистов. Теперь эти команды ученых должны принять участие в заключительном этапе международного конкурса, победой в котором станет возможность частного полета на Луну.

Для того, чтобы победить в конкурсе, финалисты должны первыми запустить космический зонд на Луну до 31 декабря 2017 года и получить научные данные с поверхности.

Пять команд, попавших в финал: SpaceIL, Moon Express, Synergy Moon, Team Indus,и Hakuto. Группы базируются в различных странах по всему земному шару, от западного побережья США до Японии. Пока в гонке лидирует израильская группа SpaceIL. В октябре 2015 года команда объявила, что ее лунный посадочный модуль, названный Sparrow, отправится на Луну во второй половине 2017 года в качество полезного груза ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108813
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus