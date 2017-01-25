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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесТехасское радио забанило Мадонну после ее участие в Марше женщин
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Техасское радио забанило Мадонну после ее участие в Марше женщин


Техасское радио забанило Мадонну после ее участие в Марше женщин
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk
Одна из радиостанций Техаса приняла запрет на трансляцию записей Мадонны после ее участия в Марше женщин против политики Дональда Трампа (Donald Trump). Это решение представители радио назвали «патриотичным».

Радиостанция HITS 105 через запрет выразила разочарование по поводу страстной речи Мадонны во время марша. Несмотря на то, что выступление певицы в Вашингтоне нашло поддержку миллионов людей, руководители радио решили, что на их волне больше не будут звучать треки поп-звезды.

«Запрет на все песни Мадонны на HITS 105 - это не вопрос политики, это вопрос патриотизма. Мы не хотим ставить ее песни и передавать лицензионные платежи после того, как она показала свои неамериканские настроения», - говорится в заявлении представителей радио.
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