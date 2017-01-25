Техасское радио забанило Мадонну после ее участие в Марше женщин

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk
Радиостанция HITS 105 через запрет выразила разочарование по поводу страстной речи Мадонны во время марша. Несмотря на то, что выступление певицы в Вашингтоне нашло поддержку миллионов людей, руководители радио решили, что на их волне больше не будут звучать треки поп-звезды.
«Запрет на все песни Мадонны на HITS 105 - это не вопрос политики, это вопрос патриотизма. Мы не хотим ставить ее песни и передавать лицензионные платежи после того, как она показала свои неамериканские настроения», - говорится в заявлении представителей радио.
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