Техасское радио забанило Мадонну после ее участие в Марше женщин

25 января 2017 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk

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Одна из радиостанций Техаса приняла запрет на трансляцию записей Мадонны после ее участия в Марше женщин против политики Дональда Трампа (Donald Trump). Это решение представители радио назвали «патриотичным».Радиостанция HITS 105 через запрет выразила разочарование по поводу страстной речи Мадонны во время марша. Несмотря на то, что выступление певицы в Вашингтоне нашло поддержку миллионов людей, руководители радио решили, что на их волне больше не будут звучать треки поп-звезды.«Запрет на все песни Мадонны на HITS 105 - это не вопрос политики, это вопрос патриотизма. Мы не хотим ставить ее песни и передавать лицензионные платежи после того, как она показала свои неамериканские настроения», - говорится в заявлении представителей радио.