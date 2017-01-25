В McDonalds можно получить бесплатную бутылку соуса Big Mac

25 января 2017 года, 18:20

Фото: AmericaRU.com

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Сеть фастфудов McDonald`s раздает 10 тысяч бутылок специального соуса Big Mac. Как же получить соус с секретными ингредиентами, который превращает скучный бургер в легендарный Big Mac?Получить 300-граммовые бутылки соуса можно только завтра, 26 января. Для того, чтобы узнать, где именно предлагают такие подарки, нужно установить мобильное приложение McDonald`s. После установки компания предоставит секретный код – и это шанс получить бесплатный соус. Затем нужно будет поспешить к месту раздачи, поскольку количество бутылок будет ограничено.Также несколько бутылок соуса Big Mac будет разыграно среди подписчиков на Facebook, Instagram или Twitter.Первую бутылку этого соуса передали семье Джима Деллигатти (Jim Delligatti), создателя бургеров Big Mac, который умер в ноябре прошлого года.