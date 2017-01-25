Семья Кризетт Мишель, выступавшей на инаугурации Трампа, рассказала, что семья отреклась от нее

25 января 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Популярная американская певица Кризетт Мишель (Chrisette Michele) рассказала прессе о том, что ее семья отреклась от нее. Это стало известно после выступления на инаугурации Дональда Трампа. По этой причине она не захотела встречаться с новым главой США.Обладательница премии Grammy заявила, что посчитала возможность выступить на инаугурации как большой шанс для карьеры. Изначально певица должна была выступить после первой речи нового главы Америки, как это произошло во время инаугурации Барака Обамы, однако организаторы изменили планы и захотели выпустить ее первой. Трамп должен был выйти после ее номера.«Я посмотрела в глаза женщине-организатору и сказала, что семья от меня отреклась. Если погуглить обо мне, то можно найти статьи, в которых меня называют «черным яблоком раздора». Поэтому вариант, когда Президент выходит и жмет мне руку – плохая идея», - рассказала Мишель.