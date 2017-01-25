Семья Кризетт Мишель, выступавшей на инаугурации Трампа, рассказала, что семья отреклась от нее

Фото: AmericaRU.com
Обладательница премии Grammy заявила, что посчитала возможность выступить на инаугурации как большой шанс для карьеры. Изначально певица должна была выступить после первой речи нового главы Америки, как это произошло во время инаугурации Барака Обамы, однако организаторы изменили планы и захотели выпустить ее первой. Трамп должен был выйти после ее номера.
«Я посмотрела в глаза женщине-организатору и сказала, что семья от меня отреклась. Если погуглить обо мне, то можно найти статьи, в которых меня называют «черным яблоком раздора». Поэтому вариант, когда Президент выходит и жмет мне руку – плохая идея», - рассказала Мишель.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Техасское радио забанило Мадонну после ее участие в Марше женщин →
- Гэвин Россдэйл признался, что никогда не хотел разводиться с Гвен Стефани →
- У Мела Гибсона родился девятый ребенок →
- Американский прокат возглавил фильм о человеке с 24 личностями →
- Спустя пять лет Кристен Стюарт отреагировала на комментарии Трампа →
- Дуэйн Джонсон сыграет главную роль Черного Адама в сольном фильме →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108807
http://www.americaru.com/news/108807