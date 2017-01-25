В столице Вермонта произошло первое убийство с 1920-х годов

25 января 2017 года, 17:10

Фото: AmericaRU.com

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Убийство бывшего баскетболиста стало для столицы Вермонта, города Монтпельер первым убийством за 90 лет – с 1920-х годов.В воскресенье на стоянке возле бара в Монтпельере был застрелен экс-баскетболист Маркус Остин (Markus Austin). Полиция считает подозреваемым в убийстве приятеля жертвы – 29-летнего Джейвеона Кабальеро. Начальник полиции города, в котором живет 7500 жителей, Энтони Фэйкос отметил, что здесь не было совершено ни одного аналогичного преступления почти за век.Причиной убийство стало нападение Остина на подругу Кабальеро – Дезире Кэри. Она была арестована по обвинению в торговле наркотиками. Ее бойфренд бежал от правосудия – предположительно, он скрылся на автобусе, следующем до Нью-Йорка.Остин ранее выступал за баскетбольную команду Vermont Frost.