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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ столице Вермонта произошло первое убийство с 1920-х годов
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В столице Вермонта произошло первое убийство с 1920-х годов


В столице Вермонта произошло первое убийство с 1920-х годов
Фото: AmericaRU.com
Убийство бывшего баскетболиста стало для столицы Вермонта, города Монтпельер первым убийством за 90 лет – с 1920-х годов.

В воскресенье на стоянке возле бара в Монтпельере был застрелен экс-баскетболист Маркус Остин (Markus Austin). Полиция считает подозреваемым в убийстве приятеля жертвы – 29-летнего Джейвеона Кабальеро. Начальник полиции города, в котором живет 7500 жителей, Энтони Фэйкос отметил, что здесь не было совершено ни одного аналогичного преступления почти за век.

Причиной убийство стало нападение Остина на подругу Кабальеро – Дезире Кэри. Она была арестована по обвинению в торговле наркотиками. Ее бойфренд бежал от правосудия – предположительно, он скрылся на автобусе, следующем до Нью-Йорка.

Остин ранее выступал за баскетбольную команду Vermont Frost.
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